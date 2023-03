née Oberson

URSY

Le 24 février, en l’église d’Ursy, un dernier hommage a été rendu à Denise Vallélian, décédée trois jours plus tôt, après une vie remplie de labeur et consacrée à ses proches, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle cheminait dans sa 86e année.

Denise a vu le jour le 13 juin 1937 dans le foyer de Maurice et Clémence Oberson, à Maules. Très jeune, elle s’impliqua dans les tâches agricoles au côté de ses quatre frères et trois sœurs. Elle appréciait épauler sa maman en cuisine et au jardin, et partageait avec elle des moments privilégiés. Durant les vacances, elle amenait, entre autres, les repas aux plus grands qui travaillaient dans les champs.

Le rituel du dimanche était immuable. Toute la famille s’en allait à pied, depuis les hauteurs de Maules, à l’église de…