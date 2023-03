Des chiffres encourageants

HÔTELLERIE. L’Association fribourgeoise des hôteliers a tenu sa 83e assemblée générale à Montilier hier matin. La présidente Sophie Rouvenaz a ouvert son rapport par un constat positif, «signe avant-coureur du retour à la bonne marche de nos affaires hôtelières»: les 474 000 nuitées hôtelières obtenues en 2022 représentent 50% du total fribourgeois. Des chiffres qui se rapprochent de «l’activité cantonale exceptionnelle de 2019», malgré une légère baisse de 1,7%.

La présidente de l’association et directrice de l’Hôtel Ibis à Bulle a eu un mot particulier pour le district de la Sarine. La fermeture du NH Hôtel et la vente du Parc Hôtel ont eu un «impact affligeant» sur le district. A noter que le Parc Hôtel a rouvert ses portes (sous le nom Becosy Au Parc Retro Edition Self Check-In) au…