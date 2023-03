Des talents particuliers

Rafisa informatique forme de jeunes autistes à Givisiez. Financé par l’AI, ce cursus les mène vers des CFC d’informaticien ou d’opérateur en informatique, et doit leur permettre de trouver ensuite un emploi en entreprise.

XAVIER SCHALLER

Ce sont quatre jeunes du sud du canton, en formation d’informaticien et d’opérateur en informatique. Chez Rafisa informatique Sàrl, à Givisiez, ils assimilent les indispensables connaissances techniques. Mais ils travaillent aussi leurs compétences sociales, car comme tous les apprenants de l’entreprise, ils souffrent de troubles du spectre autistique (TSA). Paul et Gwenaël (20 et 18 ans) ont accepté d’être photographiés et nommés par leur prénom. Leurs deux collègues de 18 ans ont préféré l’anonymat. Appelons-les Jean-Luc et Cyril.

«Après cinq mois de…