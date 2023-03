Deux soirées pour clore La Secte du rire

SALLE CO2. Comme annoncé en janvier (La Gruyère du 14 janvier), La Secte du rire met fin à ses activités «après dix ans de bons et loyaux services». Pour terminer en beauté, en musique et en humour, l’association gruérienne propose deux soirées à la salle CO2 de La Tour-de-Trême. Ce vendredi (20 h), plus de 15 musiciens seront sur scène dans Merci Johnny, concert en hommage à Johnny Hallyday. Samedi (20 h), La Secte du rire proposera son propre spectacle, avec Lord Betterave, Barnabé, Daniel Camus, les personnages des Gafner’s et Mazzax, ainsi que le trio fribourgeois Les 3. www.bulledeculture.ch,www.lasecte.ch.