Avec son Grand Collector, le violoniste Primasch est en concert au café Le Tunnel, à Fribourg, vendredi et samedi (20 h). Il va proposer une Petite fête, comprenant «des musiques de partout et d’ailleurs (gypsy blues, tzigan rock…)». Sa formation réunit des musiciens aguerris: Gisèle Rime (voix), Steve Fragnière (guitare), Alexis Hanhart (basse) et Grégoire Quartier (batterie). www.le-tunnel.ch.