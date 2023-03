Emiliana Torrini, une féerie hors du temps

MUSIQUE

Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra

RACING THE STORM

Bella Union

Comme son nom ne l’indique pas, Emiliana Torrini est… islandaise. Et elle transpire de tous ses pores le feu et la glace, la cendre charbonneuse des vieux volcans et la blancheur immaculée des fjords enneigés. Depuis bientôt trente ans, la chanteuse navigue entre folk traditionnel et électro intimiste avec le même régal.

En 2016, Emiliana Torrini avait revisité son répertoire avec The Colorist Orchestra, un duo belge à la croisée de la pop de chambre et de la musique électronique. L’expérience a tant ravi la chanteuse qu’elle a composé avec les mêmes sbires son nouvel album, Racing the storm. Avec sa voix toujours hantée de féerie, elle virevolte sur onze titres hors du temps et hors des modes. On y croise des…