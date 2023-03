En ligue B, «Romont n’aura rien à perdre»

La jeune équipe du Judo-club Romont lance sa saison en Ligue nationale B ce week-end à Lyss. Le point sur ses ambitions avec son entraîneur Yoshiyuki Hirano.

QUENTIN DOUSSE

JUDO. Après un bail en Ligue nationale A et un passage en 1re ligue, le Judo-club Romont signe son retour au championnat de Suisse par équipes. En ligue B précisément, face à Marly-Morat et sept autres formations issues de tout le pays. Le premier des quatre tours se tient ce samedi dans le Seeland, où les Romontois se frottent au Team Bienne-Lyss et à Judo Jura avec un double-objectif: «S’amuser et bien commencer la saison en gagnant un maximum de combats», glisse Yoshiyuki Hirano.

L’entraîneur glânois connaît moins ses adversaires que sa mission première, le maintien. «Romont est le challenger et n’aura rien à…