En ratant ses examens, il a perdu son permis de séjour

Plus de 3700 personnes ont signé la pétition en ligne en faveur de Prosper Gabriel, un étudiant nigérian dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée.

XAVIER SCHALLER

MIGRATION. «Non à l’expulsion inhumaine de Prosper Gabriel!» Cette pétition en ligne circule depuis trois semaines. Hier, elle affichait plus de 3700 signatures. Elle demande au Service de la population et des migrants (SPoMi) de revenir sur sa décision de mai 2021 et de prolonger l’autorisation de séjour de l’étudiant nigérian de 24 ans. Décision confirmée par le Tribunal cantonal (TC) le 21 février dernier.

Dans son arrêt, ce dernier rappelle que la loi demande qu’on tienne compte «des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration». Mais il conclut ensuite que…