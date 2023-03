MUSIQUE

Sofiane Saidi, Rodolphe Burger, Mehdi Haddab

MADEMOISELLE

Dernière Bande

Durant les années 2010, Rodolphe Burger et Rachid Taha formaient le Couscous Clan, un projet foutraque qui entremêlait leurs univers. Après le décès du Franco-Algérien en 2018, Burger a poursuivi l’aventure avec Sofiane Saidi, l’une des plus belles voix du raï, et Mehdi Haddab, grand maître de l’oud, avec qui il a notamment interprété Le Cantique des Cantiques et un hommage à Mahmoud Darwich.

Entre l’Algérie et l’Alsace, entre rock savant et ivresse soufie, le trio vient de publier Mademoiselle, un album d’une beauté sauvage, aux parfums d’épices et de soleil. Comme à son habitude, Rodolphe Burger propose des relectures aux antipodes de quelques titres de Kat Onoma, son groupe fondateur. Notamment une version…