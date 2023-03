Et si l'on inversait femme et maîtresse?

La Lisière accueille Leswitch, une comédie qui revisite le traditionnel triangle amoureux. Avec deux actrices et un acteur que la télévision française a rendus populaires.

SÂLES. Depuis plus de dix ans, Philippe a une épouse et une maîtresse. Les deux femmes l’ont découvert et se rencontrent. Elles décident de quitter leur mari et amant, mais, auparavant, veulent inverser leur place, histoire de comprendre ce que vit l’autre. En bon français, cela s’appelle Le switch et c’est le titre de la comédie que programme ce samedi La Lisière, à Sâles.

La pièce est signée Marc Fayet, qui a reçu le Molière de la comédie en 2015 pour Des gens intelligents. Il ne joue pas dans cette production, mais il est aussi comédien: c’est lui qui interprétait le frère du personnage de Guillaume de Tonquédec, dans…