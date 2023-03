Etre promues pour être mieux reconnues

Le FC Châtel-Saint-Denis féminin joue son présent et son avenir sportif ce printemps. Le point avec son expérimentée milieu de terrain Sonia Lacerda en marge de la victoire en Coupe fribourgeoise.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le FC Châtel-Saint-Denis féminin pourrait vivre son apothéose plus d’une décennie après ses débuts au Lussy. Les Veveysannes, victorieuses 2-0 de Villars-sur-Glâne mardi soir, visent ni plus ni moins que le doublé coupechampionnat. «Cela nous aiderait à nous faire connaître et reconnaître, à montrer qu’on mérite notre place», proclame Steve Julmy, entraîneur dévoué à la cause féminine au sein de la maison jaune et noire.

Les dames du FC Châtel-Saint-Denis savent que le respect s’acquiert par le succès, la légitimité par un trophée dépendant d’un printemps sans raté. Qui…