NATATION. A Genève, deux brassistes vuadensois se sont hissés en finale A aux championnats de Suisse grand bassin: Lucien Hemmer sur 100 m brasse (15e rang) et Mathilde Genoud sur 50 m (8e), 100 m (7e) et 200 m (7e) de la même nage. L’un comme l’autre ont également disputé la finale du 4 x 100 m 4 nages avec leur club respectif de Vevey et d’Uster.