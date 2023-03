Fribourg se retire, Romont soupire

FOOTBALL. «Les deux parties ont, d’un commun accord, pris la décision de retirer la première équipe du championnat de 2e ligue interrégionale.» C’est par voie de communiqué que la présidente actuelle (Magdalena Lauper) et le groupe de repreneurs (représenté par Luca Scuderi) ont officialisé vendredi matin le retrait du FC Fribourg. En cause: un effectif insuffisant, et l’interdiction de transfert dictée par la FIFA en raison d’un litige financier avec un joueur.

«C’est triste pour le foot et désolant de voir l’un de nos clubs phares se retrouver là», déplore Benoît Spicher, président de l’Association fribourgeoise de football. Plutôt qu’à Spiez le 12 mars, le FC Fribourg prévoit de retrouver la compétition en 2e ligue la saison prochaine.

Coup dur au Glaney

Principale conséquence de…