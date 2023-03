Humains et émouvants comme des clowns

Septik, que la salle CO2 accueille ce vendredi, met en scène sept bouffons difformes, qui parviennent à faire rire et à émouvoir autour d’un cercueil.

SAISON CULTURELLE. Révélé dès 2015 par son spectacle à succès Hang Up, le duo fribourgeois Les Diptik (Prix suisse de la scène 2020) s’est pour la première fois lancé dans une création de groupe. Ce qui a donné Septik, hilarante et émouvante pièce qui passe ce vendredi par la salle CO2 de La Tourde-Trême, dans le cadre de la saison culturelle.

Pour schématiser, on pourrait dire que Les Diptik (Céline Rey et David Melendy) sont des clowns, tout comme les sept personnages de Septik. Encore faut-il se souvenir de la mélancolie et de l’émotion qu’implique cet art singulier, en plus du rire né de l’exagération, du grotesque, de la laideur. On…