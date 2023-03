Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE COUP D’ARRÊT

Gumefens/Sorens a subi un coup d’arrêt en perdant à domicile contre Belfaux (1-2). «C’est difficile à digérer, encore plus après le faux pas d’Ueberstorf», réagit le défenseur Henry Mbida. Menés d’entrée, les locaux ont été mis à mal par les longs ballons belfagiens. «Nous étions à la rue défensivement et nous nous sommes fait prendre plusieurs fois dans le dos.» Le capitaine Steve Doutaz a égalisé juste avant la mi-temps, mais Gumefens/Sorens n’est pas parvenu à passer l’épaule. «On a grillé un joker, à nous de nous reprendre au plus vite», conclut Henry Mbida. A commencer par ce samedi face à Sarine-Ouest.

LA PHRASE

«Bien jouer et rivaliser avec l’adversaire ne suffit plus. Il nous faut des points.» MARCO GALHARDO,

COACH DE HAUTE-GRUYÈRE BATTU 3-1 PAR…