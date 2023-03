NUITHONIE. Samedi (14 h et 17 h) et dimanche (11 h et 15 h), le Théâtre des marionnettes de Genève donne quatre représentations de Tu comprendras quand tu seras grand. Conseillé dès 6 ans, le spectacle, écrit par Steven Matthews, raconte l’histoire d’Isidore, qui aime le cirque, qui veut jongler et danser, mais qui, au lieu de ça, se voit obligé de faire des maths et de la dictée. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.equilibre-nuithonie.ch.