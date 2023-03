HAUTEVILLE

Jean Bapst, dit Jeannot, s’est endormi jeudi, dans sa 78e année, entouré de l’amour des siens. Les obsèques auront lieu dans l’intimité de la famille.

Jean est né le 19 décembre 1945 à La Roche, dans la famille de Raymond et Marie Bapst-Müller. Il était le cinquième d’une fratrie de six enfants. Il grandit dans la maison familiale à Hauteville. Durant son enfance, dès l’âge de 9 ans et jusqu’à ses 15 ans, il passa ses étés comme garçon de chalet sur les hauts d’Allières, puis Hauteville. Malgré l’ennui de sa famille et le dur labeur, il était fier de pouvoir ramener son modique salaire afin d’aider ses parents. Il en garda de magnifiques anecdotes qu’il aimait conter à ses petits-enfants.

A la fin de sa scolarité obligatoire, il entreprit, sur les traces de son papa qu’il…