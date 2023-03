L’écriture au centre de tout

Avec son troisième roman, Jean-Michel Borcard clôt une trilogie tragi-comique, qui lui vaut une place à part dans la littérature d’ici. Rencontre à Grandvillard avec cet autodidacte au parcours singulier.

ÉRIC BULLIARD

En plus de deux heures, la discussion va osciller entre Bukowski et Louis De Funès, Frédéric Dard et New York 1997. Il sera aussi question d’enfance brisée, de la scierie familiale voisine, des rues de Grandvillard, où Jean-Michel Borcard est revenu vivre il y a deux ans, après avoir quitté Bulle. «J’ai redécouvert que c’était une chance d’être dans un village, de s’arrêter pour discuter avec les gens que tu croises.»

On parlera aussi d’écriture et de son troisième roman, Dans le silence des génuflexions (lire ci-dessous). Et de mille autres choses encore. Ce qui ne l’empêche…