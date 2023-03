L’amour par-delà le temps

BANDE DESSINÉE Robin Recht

THORGAL SAGA, ADIEU AARICIA

Le Lombard

Il y a plus de 45 ans paraissait dans le Journal de Tintin les premières aventures d’un viking hors du commun. Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski venaient de donner naissance à un personnage emblématique de la bande dessinée franco-belge: Thorgal, l’enfant des étoiles. Alors que la série est toujours en cours, et comme pour d’autres figures comme Spirou ou Lucky Luke, on a laissé carte blanche à un auteur pour qu’il donne sa propre interprétation du personnage dans un récit en un tome de format long (108 pages). Pour inaugurer cette formule appelée Thorgal Saga, on a fait appel à Robin Recht, le dessinateur de Totendom et d’Elric notamment, qui s’est également vu confier le scénario.

Au crépuscule de sa vie, Thorgal vient de…