A l’Euro avec une gardienne touraine

FOOTBALL. Yasmine Ammar (photo) suivra-t-elle les traces de Gaëlle Thalmann dans le but de l’équipe de Suisse? S’il est trop tôt pour le dire, il convient de saluer son récent triomphe avec l’équipe nationale M17. La Touraine de 16 ans et ses coéquipières se sont qualifiées pour le prochain championnat d’Europe en battant cette semaine la Slovaquie, l’Autriche et la Slovénie. Une première depuis 2015 à l’échelle du pays.

Gardienne titulaire, Yasmine Ammar n’a capitulé qu’à une seule reprise lors de ces trois parties disputées en Slovénie. Une belle performance pour celle qui évolue habituellement à Young Boys. Dès le 14 mai prochain, c’est à l’Euro en Estonie qu’elle tentera de briller. Dans un grand tournoi international, comme une certaine Gaëlle Thalmann avant elle. QD