L’explication finale aux Mosses

SKI DE FOND. Série de compétitions pour la relève, l’Helvetia Nordic Trophy vivra bien sa finale ce week-end au col des Mosses. Au grand soulagement du Ski-club Riaz, organisateur de cet événement réunissant plus de 600 fondeurs de 7 à 16 ans. «Plutôt qu’à l’Espace Nordique, les courses partiront du parking de l’Arsat, au pied de Pra-Cornet, sur des boucles allant jusqu’à 3 kilomètres», détaille la présidente Erica Savary.

La journée de samedi sera consacrée au sprint skating, celle de dimanche à la distance classique. Avec un réel enjeu pour les plus âgés. «Le classement final M16 servira de base pour les futures sélections suisses», souligne Erica Savary, une formatrice au faîte du long chemin menant à l’élite du ski de fond. Le but ultime des plus ambitieux qui viseront un résultat,…