L’Institution nationale pour les droits de l’homme aura son siège à Fribourg

DROITS DE L’HOMME

La ville de Fribourg accueillera le siège de la future Institution nationale pour les droits de l’homme (INDH). Un groupe de travail, dirigé par le Département fédéral des affaires étrangères, a fait ce choix parmi plusieurs candidatures. Fribourg a mis en avant ses atouts de canton pont, bien situé géographiquement, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En outre, l’Université et l’Institut du fédéralisme apportent «déjà une grande expertise dans le domaine des droits humains», a indiqué jeudi l’Etat de Fribourg. L’INDH sera créée le 23 mai et commencera ses activités à Fribourg avec une dizaine de postes de travail. ATS