L’Uni Futsal Team Bulle s’arrête là

FUTSAL. L’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) avait besoin de deux exploits pour se hisser en demi-finale des play-off de Premier League, la plus haute division suisse. Problème: Maniacs, l’adversaire argovien, n’a fait aucun cadeau aux Gruériens, éliminés non sans combattre avec leurs moyens. «On a tout donné et on aurait mérité de pouvoir jouer un troisième match décisif», estime Artur Mendonça. Las pour l’entraîneur bullois, Maniacs a classé l’affaire en deux actes et sans encaisser le moindre but: 0-4 à l’aller (La Gruyère du 23 mars) et 2-0 au retour dimanche soir. «On a payé cher nos ratés à la finition, devenue un problème sitôt qu’on a perdu Dario (Pereira) en décembre.» Soumis à de nombreux changements d’effectif, l’UFTB partait de trop loin pour s’offrir Maniacs, cofavori au titre…