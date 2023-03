La bonne opération du FC Bulle

Une semaine après la défaite à Rapperswil-Jona, le FC Bulle a parfaitement réagi samedi à Bouleyres face à Zurich M21. Dans un match physique et tendu, les Gruériens ont fait le dos rond avant d'ouvrir le score sur un coup franc de Diogo Carraco déposé sur la tête de Yannis Sghaier (36e, 1-0).

En deuxième période, les espoirs zurichois ont accentué la pression sur le but de Noah Falk. Le jeune gardien bullois s'est montré impérial jusqu'au bout, réalisant l'arrêt décisif sur un coup franc rapproché dans les arrêts de jeu. Le FC Bulle s'offre ainsi un septième succès convaincant devant son public.

«On peut être fiers de l'état d'esprit, irréprochable de la 1re à la 100e minute, souligne l'entraîneur bullois Lucien Dénervaud. On a fait un match exceptionnel au niveau défensif et on se donne une petite marge sur la barre.» Douzième, le FC Bulle compte désormais 14 points d'avance sur le premier relégable de Promotion League. Bon pour la confiance avant de se déplacer à Brühl, le samedi 11 mars prochain.

Retrouvez l'analyse complète de ce match Bulle-Zurich M21 (1-0) dans La Gruyère de mardi. ​