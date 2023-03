La finesse de l’artisanat

MUSIQUE

Juliette

CHANSONS DE LÀ OÙ L’ŒIL

SE POSE

Barclay / Universal

Evidemment, il ne faut pas s’attendre à des surprises. Depuis une trentaine d’années, Juliette trace sa route sans dévier et n’a pas de raison de changer, même si, désormais, elle parle aussi d’internet, qui rime avec La housse et la couette. Avec sa voix et sa diction qui rappellent la chanson réaliste de jadis, elle continue de ciseler des textes d’une subtilité rare pour évoquer le harcèlement scolaire (Le seigneur des mouches) comme le cancer (La perruque). A la manière d’un Francis Ponge, Juliette donne aussi l’impression de pouvoir transformer en poésie les éléments les plus triviaux du quotidien, elle qui ose des chansons sur les Escaliers et les Poivrons. Après tout, son album ne s’appelle-t-il pas Chansons de là…