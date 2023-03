LUTTE SUISSE. Il n’est jamais trop tôt pour décrocher sa première palme de l’année, doit se dire Noé Girard. Samedi à la fête en salle d’Aigle (VD), le lutteur du Crêt-près-Semsales a signé un sans-faute (six passes, six victoires) dans la catégorie 2008-2009. Noé Girard a failli récidiver le lendemain au championnat en salle à Corcelles (NE), où il n’a été battu qu’en passe finale de la plus haute catégorie jeunesse.