La Roche festoie sa championne

Plusieurs centaines de personnes ont célébré le retour de Mathilde Gremaud, toute récente médaillée d’or lors des Championnats du monde de ski slopestyle de Bakuriani, en Géorgie.

CHRISTOPHE DUTOIT

RÉCEPTION. «Vous pouvez nous signer une carte? Pour les apprentis de Micarna. Vous savez, on vous soutient très fort…» Vendredi soir à la halle de gym de La Roche, ils étaient plusieurs centaines à faire la queue pour serrer la main, faire un bec, donner un dessin ou demander un autographe à Mathilde Gremaud, la nouvelle championne du monde de ski slopestyle.

Si les plus jeunes se gênaient parfois devant leur idole, les mamans et les grands-mamans n’étaient pas les dernières à féliciter la sportive de 23 ans et à poser avec elle pour un selfie. «Ça nous fait toujours le cœur gros comme ça…