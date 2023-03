La série bien plus maligne qu’elle n’en a l’air

Délicieusement décalée, la série The Good Place offre une parenthèse drôle et intelligente sur sa vision de l’au-delà. A (re)voir sur Netflix.

Mes chats, ma télé et moi

CIEL UNE SÉRIE! Mais quel petit bijou d’humour, d’inventivité, de réflexions et de surprises. De bonnes surprises. Car le résumé de The Good Place (sur Netflix) n’est pas vraiment accrocheur. A sa mort, Eleanor Schellstrop (Kristen Bell) se retrouve au Bon Endroit (The Good Place, donc), où seule la crème de la crème des humains est envoyée dans un au-delà tout de félicité. Les autres sont torturés pour l’éternité au Mauvais Endroit (qu’on pourrait comparer à l’enfer). Problème: de son vivant, Eleanor n’était pas vraiment une bonne personne. La jeune femme comprend qu’une erreur de système l’a mal aiguillée. Elle se met…