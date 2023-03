La Ski-24 boucle sur une édition record

«La fête a été belle et on peut dire que la Ski-24 s’est vraiment arrêtée au sommet!» apprécie son président Frédéric Grandjean. Malgré un parcours raccourci en raison du manque de neige, le Glânois de 43 ans et son comité ont accueilli plus de 1100 fondeurs répondre présent aux Mosses. «Je n’ai pas encore le chiffre exact, mais l’ancien record de 934 participants a été largement battu.» Au niveau sportif, cette dixième et dernière Ski-24 a vu plusieurs équipes majoritairement sudistes se distinguer. Chez les hommes, les «Marneurs» d’Antonin Savary se sont imposés devant les «Seigneurs» de Sylvain Genoud (SC Riaz). Côté féminin, les «Dzodzettes» de Katja Rauber l’ont emporté devant les «Mistinguettes» de Léna Schuwey (SC Im Fang). GR