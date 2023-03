La thérapie de l’humoriste

BANDE DESSINÉE

Didier Tronchet

L’ANNÉE FANTÔME

Dupuis

Collot est l’humoriste le plus craint de France. Il domine le tout-Paris de ses réparties acerbes. Cette drôlerie acide et une certaine suffisance l’ont éloigné de sa famille et empêché d’avoir des amis, mais pas une épouse très premier degré, son double bénéfique. Il suit également une thérapie auprès d’une psychanalyste originale. Il en aura bien besoin, parce que c’est bien connu: plus on vole haut, plus la chute est dure. Pour Collot, le moment de la rupture sera celui d’une émission de télévision dans laquelle il va se ridiculiser. Ce sera l’occasion pour lui de se remettre en question, de retrouver ses origines et une période de son enfance, L’année fantôme, qui donne son titre à cette bande dessinée.

A travers ce récit doux-amer…