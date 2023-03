La trépidante histoire du flou

Jusqu’au 21 mai, Photo Elysée, à Lausanne, observe la photographie sous l’angle de l’un de ses principaux défauts, le flou, qui est devenu au fil du temps l’une de ses principales formes d’écriture et d’expression.

CHRISTOPHE DUTOIT

« L’eau rend le pastis trouble et, ensuite, on ne voit plus très net.» Elle est un peu là, l’histoire du flou en photographie, que Photo Elysée rend trépidante au fil de son actuelle exposition, qui court jusqu’au 21 mai.

Comme le montre cet accrochage haut de gamme, l’invention de la photographie tenait, en 1839, des promesses de fabuleuse netteté. Pour la première fois, le daguerréotype éblouissait par son rendu très détaillé et précis. Le flou est alors considéré comme un défaut. Qu’il soit engendré par des longs temps de pose, par une mise au point…