La victoire d’un coach et d’un collectif retrouvé

Le FC Bulle s’est imposé dans la douleur contre les espoirs du FC Zurich (1-0). Un beau succès d’équipe qui doit servir de base de travail pour les hommes de Lucien Dénervaud, douzièmes de Promotion League avant leur visite du côté de Brühl ce samedi.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le résultat et la manière de sa rentrée manquée à Rapperswil (4-1) avaient laissé poindre certains doutes. Le FC Bulle les a aussitôt levés, chez lui samedi après-midi, en matant la relève du FC Zurich. «Gagner en jouant long et sur un coup de pied arrêté, ça me va très bien. Surtout avec ce score de 1-0, ce sont les plus belles victoires», sourit Lucien Dénervaud au terme d’une partie physique et tendue, conclue par une échauffourée et trois expulsions.

Sur un terrain à la limite du praticable, le technicien gruérien…