L'appel des abysses

En trois séries, James Tynion IV visite les coulisses sombres de la société, entre cauchemars et apocalypses. A 35 ans, il a déjà reçu les plus grands honneurs de la BD américaine.

ROMAIN MEYER

Parmi les créateurs américains de bande dessinée, il y a ceux, discrets, qui s’attellent à des œuvres indépendantes, pleines de sens et de profondeurs. Il y a aussi ceux qui misent sur les grandes maisons produisant du super-héros à la tonne. Plus rares, on trouve quelques James Tynion IV, autant à l’aise sur Batman – avec parfois des baisses de régime – que sur des projets plus personnels et moins conventionnels.

En une dizaine d’années, l’homme a imposé son nom et il est devenu l’un des créateurs les plus bankables de l’industrie. A 35 ans, il a déjà atteint les plus grands honneurs des comics…