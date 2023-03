Lauréats connus

SKI ALPIN. La Coupe fribourgeoise des adultes et des enfants a vécu son épilogue le week-end dernier au Lac-Noir. Les finales se sont déroulées sous la forme d’un slalom parallèle organisé par le Club Sportif Le Mouret. Les Châtelois Maxime Vauthey et Célia Meyer se sont imposés lors de cette ultime course, qui a également couronné les champions cantonaux (lire ci-dessous). GR

Résultats



Finales fribourgeoises de ski alpin au Lac-Noir, lauréats du slalom parallèle

Hommes: 1. Maxime Vauthey (Châtel-St-Denis) 17’’02. Hommes 2: 1. Marco Zbinden (Lac-Noir) 16’’99. Hommes 3: 1. Alfons Riedo-Baeriswyl (Lac-Noir) 18’’61. Juniors: 1. Maël Zosso (Lac-Noir) 17’’93. U16: 1. Liam Thalmann (Lac-Noir) 17’’72. U14: 1. Juan Miguez (Villars-sur-Glâne). Dames: 1. Célia Meyer (Châtel-St-Denis) 17’’64. Dames…