Le Charmeysan Rémi Bonnet champion du monde de l'individuelle

VALENTIN THIÉRY, À BOI TAÜLL

Ski-alpinisme. Quel nouveau récital de Rémi Bonnet! Samedi matin aux championnats du monde de ski-alpinisme en Espagne, le Gruérien de 28 ans a enlevé la course individuelle, trois jours après avoir gardé son titre sur l'épreuve verticale. Le Charmeysan entre donc dans le cercle fermé des athlètes à avoir réalisé le doublé individuelle-verticale sur les mêmes Mondiaux. "Je suis très fier, livrait Rémi Bonnet, souriant mais même pas essouflé, quelques secondes après sa démonstration. C'est une première pour moi. Il n'y a que des grands noms qui ont fait ça, dont mon idole Kilian Jornet. C'est un rêve qui devient réalité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que j'accomplis un truc comme ça."

Finalement, Rémi Bonnet est imbattable

Il n'y a pas eu course, à Boï Taull. Après le premier temps intermédiaire, Rémi Bonnet avait déjà une minute trente d'avance sur son dauphin. Une avance qui s'est un tout petit peu réduite après le deuxième pointage pour finalement s'élever à près de deux minutes à la fin des 12,5 kilomètres (1600 mètres de dénivelé positif). Le Charmeysan a signé un temps de 1 h 19 et 20 secondes. Les Italiens Matteo Eydallin et Robert Antonioli complètent le podium. Chez les dames, Axelle Gachet-Mollaret s'est également facilement imposée (3 minutes d'avance!) devant les Italiennes Alba De Silvestro et Giulia Murada. La Française a raflé son troisième sacre cette semaine. Excepté le sprint, elle a tout emporté sur son passage cette saison avec quinze victoires sur quinze possibles.

Thomas Bussard remet le couvert

Autre énorme satisfaction sur la ligne d'arrivée, celle de Thomas Bussard. Comme sur la verticale, l'athlète d'Albeuve a décroché la médaille d'argent en M23, signant le quatorzième temps (1 h 25 et 21 secondes) scratch. Seul le Français Anselme Damevin (comme sur la verticale) a été plus rapide que le Gruérien dans sa catégorie. "Il était trop fort. Je n'ai aucun regret. Je suis juste trop content, expliquait Thomas Bussard après sa performance. Dans la première montée, j'étais avec les meilleurs, là où je ne pensais pas que je pourrais être aujourd'hui. Je me suis donc dit "put***, il y a quelque chose à faire". Comme sur la verticale, je me suis battu avec l'Autrichien Paul Verbnjak pour garder cette deuxième place. Quelle bataille! Mentalement et physiquement, c'était dur."

Son frère Robin Bussard termine à la 22e position et 7e au classement M23. Chez les espoirs féminines, la Vaudoise Caroline Ulrich est également devenue championne du monde (7e chrono des dames), comme sur le sprint.

A partir 12h, le Brocois Lucas Pasquier est en action sur l'individuelle U20. En U18, Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis), Arno Mooser (Pringy) et Mathieu Pharisa (Estavannens) démarrent à 12h30.