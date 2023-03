Le CS Romontois a retrouvé ses buteurs

Reprise en 2e ligue inter réussie pour Romont, qui espère avoir trouvé la solution offensive après son succès 1-4 face à Châtel-Saint-Denis.

FOOTBALL. Le CS Romontois a réalisé ce qu’aucune formation n’avait réussi en dix-sept matches. Samedi au stade du Lussy, les hommes de Laurent Cotting et de Uides Dos Santos ont transpercé à quatre reprises une défense de Châtel-Saint-Denis trop laxiste. Débarrassés du mutisme offensif qui leur a fait défaut durant le premier tour, les pensionnaires du Glaney ont retourné la rencontre grâce à Ilirjan Mehmetaj (47e, 1-1), Kevin Pedrosa (53e et 67e) et Jonas Progin (71e, score final 1-4) . «C’est typiquement le genre de rencontre qu’on n’aurait pas remportée au premier tour», se réjouissait Laurent Cotting, entraîneur du CS Romontois.

