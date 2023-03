Le Derby du Pralet sourit aux skieurs régionaux

SKI ALPIN. Organisé dimanche aux Diablerets, le Derby du Pralet a vu les skieurs de la région truster les podiums. Chez les dames, la Châteloise Amélie Pignat s’est imposée en slalom géant devant Lily Zulauf (Alpina Château-d’Œx) et sa coéquipière Audrey Chaperon. Côté masculin, Sebastian Rauber (Edelweiss Jaun) a remporté la course senior devant les Châtelois Maxime Vauthey et Robin Chaperon. A noter que le Gruérien est toujours leader au général de la Coupe fribourgeoise, dont l’épilogue aura lieu ce dimanche au Lac-Noir sous la forme d’un slalom parallèle.