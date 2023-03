Le duo Moon joue à La Spirale

CONCERT. Sa musique invite au voyage et à la rêverie. Le duo gruérien Moon a vu le jour en 2015, année de ses premiers concerts et de son premier album, intitulé Chrysalide. Il sera suivi d’un second en 2019, When clouds fade. Ce samedi, Moon montera sur la scène de La Spirale, à Fribourg.

Né de la rencontre entre Mélanie Volery (violoncelle) et Didier Leibzig (piano), Moon a commencé par des compositions plutôt classiques, avant d’évoluer vers des sonorités plus électroniques. Désormais, le duo se balade entre les genres pour créer des atmosphères oniriques et multiplier les émotions.

La musique de Moon a également la particularité de dégager une impression cinématographique: il suffit de l’écouter quelques secondes pour que surgissent des images. En général de grands espaces qui donnent…