Le Parti vert’libéral Fribourg propose d’accepter les trois objets soumis au vote le 18 juin

VOTATIONS

Lors de son assemblée générale, mercredi, le Parti vert’libéral Fribourg a débattu des objets proposés en votation le 18 juin prochain. Il annonce que, «fidèle à ses valeurs libérales et écologiques», il a décidé de soutenir largement l’imposition minimale de l’OCDE (22 oui et 1 abstention). «Le fait que les PME ne seront pas concernées par cet impôt est particulièrement important», précise le communiqué. Sans surprise, la Loi climat a aussi été plébiscitée (18 oui et 2 abstentions). La Loi Covid-19 sera également soutenue, en cas d’aboutissement du référendum (12 oui, 5 non et 4 abstentions).