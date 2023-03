Le préfet veveysan François Genoud candidat au Conseil national

«En tant que Magistrat de terrain expérimenté, François Genoud saura lier les défis régionaux à la politique fédérale, dans l’intérêt des citoyennes et citoyens des districts de la Glâne et de la Veveyse», indique le parti par voie de communiqué. Il appelle la section glânoise du parti à soutenir cette candidature. François Genoud a, en effet, déjà oeuvré pour la Glâne à différentes occasions, notamment entre 2017 et 2022, alors qu'il présidait l'Association Région Glâne Veveyse.

