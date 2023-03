Le trio Eclipse en concert à l’église des Capucins

ROMONT. Après des tournées à travers l’Europe et les Etats-Unis, le trio Eclipse se produit ce samedi à 20 h à l’église des Capucins, à Romont. Passionnés de musique de chambre, Lionel Andrey (clarinette), Sebastian Braun (violoncelle) et Benedek Horváth (piano) proposeront des œuvres de Clara Schumann, Georges Gershwin et Nino Rota. Le groupe a notamment été primé au Concours international de musique de chambre d’Osaka, au Japon, et au Concours suisse de musique de chambre Orpheus. Informations et billetterie sur www.les-capucins.ch.