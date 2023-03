Les différences s’effacent

A propos de l’évolution du monde bancaire.

Il y a un certain nombre d’années, une banque faisait la différence dans le canton de Fribourg et surtout dans notre chère Gruyère, où j’habite depuis plus de cinquante ans. Ouverte un soir par semaine, quelques heures le samedi matin… Des contacts humains, de la proximité et de la disponibilité pour les clients… Des taux préférentiels en achetant quelques actions de la banque… De la souplesse et de la confiance avec des garanties… Des bulletins de versements offerts… Des succursales simples avec un guichet dans tous les coins de notre région… Bref, une vraie différence, un véritable service à la clientèle.

Mais, petit à petit, les heures d’ouverture se rapprochent de celles des autres banques… Les contacts se font par courriels, par courriers…