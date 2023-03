Les perles noires de Depeche Mode en duo

MUSIQUE

Depeche Mode

MEMENTO MORI

Columbia Records

A quatre jusqu’à Songsoffaithanddevotion et le départ d’Alan Wilder, puis à trois jusqu’au décès d’Andrew Fletcher en mai dernier, Depeche Mode se retrouve désormais en duo pour la sortie de son 15e album. Martin L. Gore et Dave Gahan, ses deux dernières figures tutélaires, ont resserré leurs liens et signent Mementomori, littéralement «souviens-toi que tu es en train de mourir», selon la locution latine chère aux vanités. En effet, la mort hante de part en part cet album ténébreux. Ce qui n’est pas une nouveauté en soi, puisque le groupe n’a cessé, depuis les années 1980, de distiller des perles noires, de Black celebration à Playing the angel.

Avec ses synthés vintage et ses boîtes à rythmes assagies, le groupe flirte avec ses meilleures…