Leur talent particulier, gagner quand cela compte vraiment

Mathilde Gremaud ou Mujinga Kambundji font partie de cette caste de champions capables de se sublimer aux moments-clés de la saison.

Si la pression de la compétition galvanise les uns, elle tétanise de nombreux autres sportifs.

Décryptage avec un préparateur mental habitué à traiter avec des athlètes de haut niveau.

QUENTIN DOUSSE

PERFORMANCE. «Après tant d’heures à l’entraînement arrive cette course où tu as intérêt à performer, où ta carrière se joue en réalité. J’avais tout pour réussir.» Et tout à la fois pour faillir hélas. «Je savais que je méritais ma place en Coupe du monde. Pourtant, j’étais à côté de mes pédales (sic).»

Ce samedi 11 janvier 2020, le jour où il devait se sublimer, Pierre Bugnard se classait à un décevant 47e rang du slalom géant d’Adelboden. Pour deux fautes de carre…