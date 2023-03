Madeline Coquoz voit triple à Vienne

PLONGEON. «Ce week-end aux championnats d’Autriche a été très fructueux», embraie Madeline Coquoz (photo) au bout du fil. La plongeuse de Pont-la-Ville a réussi un triplé en or à Vienne, s’imposant à 1 m, à 3 m et en synchro mixte. «Même si c’est toujours une sensation spéciale de gagner, je me battais surtout pour les minima des championnats du monde et d’Europe.»

A ce petit jeu, la Gruérienne de 24 ans a fait presque aussi bien. En commençant par les 245 points récoltés vendredi à 1 m, soit cinq de plus que le total requis pour les Mondiaux de Fukuoka (Japon). Des minima que Madeline Coquoz a également atteints avec son partenaire de synchro mixte, le Fribourgeois Thibaud Bucher. «Nous avons fait pile les 265 points nécessaires, rigole-t-elle. C’était très émouvant de vivre ça avec…