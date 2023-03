Magnin: «Ce résultat me donne des ailes»

Week-end faste pour les freestyleurs régionaux en Coupe du monde à Tignes. Mathilde Gremaud a régné sur le slopestyle, tandis que Thibault Magnin s’est classé 5e. Le Bullois savoure le meilleur résultat de sa carrière.

QUENTIN DOUSSE

SKI FREESTYLE. C’est après des années de persévérance que s’obtiennent les plus belles récompenses. Championne olympique et du monde en titre de slopestyle, Mathilde Gremaud ne s’était plus imposée sur le circuit mondial depuis... 2019. Disette terminée samedi à Tignes, où la Rochoise de 23 ans a cueilli son septième succès en Coupe du monde. Grâce à un deuxième run crédité de 96,25 points, soit un de plus que la Norvégienne Johanne Killi. La Canadienne Megan Oldham a complété un podium sur lequel Mathilde Gremaud voudra remonter une ultime fois ce week-end…