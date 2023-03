FRANCE 3, MARDI, À 21 H 10

Un bourg rural des Pyrénées. Caroline (Nicole Calfan), veuve un brin mélancolique, égare ses lunettes, s’embrouille dans les prénoms. Rien de grave, mais de quoi susciter l’inquiétude de sa fille Louise (Claire Borotra), aux petits soins. Et puis, tout à coup, Caroline s’évapore sans laisser de traces. Panique, gendarmes, premières recherches et message à l’autre fille de Caroline: «Maman a disparu.» Et voici Céline (Claire Keim). Les retrouvailles sont fraîches. Difficile de faire sœurs aussi dissemblables. Louise est blonde, Céline brune; la première est restée au pays et est devenue vétérinaire, la seconde a fichu le camp à la ville pour y être tatoueuse; l’une est douce et malheureuse en amour, l’autre est farouche et solitaire.

Tandis que le capitaine de…