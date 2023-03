Marwan Karim Barhoumi en gestion

VTT. Deuxième succès en deux courses U15 cette saison pour Marwan Karim Barhoumi. Vainqueur en Coupe de Suisse il y a une semaine, le Bullois de 13 ans a réitéré ce week-end à Monte Tamaro lors de la première ÖKK Bike Revolution. «J’espérais un bon début de saison, mais je ne m’attendais pas à gagner d’entrée avec de tels écarts», s’étonne-t-il au téléphone.

Après la minute et demie prise à son dauphin en Argovie, Marwan Karim Barhoumi a pratiquement doublé la mise au Tessin. «Ma stratégie repose sur la gestion de l’effort: j’essaie de ne pas me griller au début et de prendre ensuite les bonnes décisions en course.»

Comme celle de laisser son camarade d’échappée faire le travail dimanche, avant de l’attaquer au bout du premier tour. «Je suis passé devant lui juste avant la descente, car…