Match nul pour le FC Bulle contre Breitenrain

VALENTIN THIÉRY

Football. Deuxième match nul en six matches pour le FC Bulle en 2023. Mercredi soir à domicile, les Gruériens sont revenus de loin pour arracher le nul face à un Breitenrain très réaliste mais loin d’être fringant pour un troisième. Un partage mérité au terme de ce match avancé de la 24e journée de Promotion League.

Pas moins forts que les Bernois, les locaux ont par contre été moins tranchants en zone offensive. Sur leur deuxième possibilité du premier acte, les visiteurs faisaient 0-1 (32e) via Konopek. Plus entreprenant sans non plus être conquérant, Bulle aurait dû au moins en mettre un.

Même scénario après le thé. Un Bulle prenant les initiatives, mais un Breitenrain clinique au moment de devoir faire 0-2 (58e) sur sa seule occasion de la mi-temps, engendrée par une erreur de marquage comme sur l’ouverture du score. Pour sa centième sous le maillot gruérien, Robin Golliard faisait 1-2 (66e). De chance, d’énergie, de précision: il manquera d’un peu de tout à la troupe de Lucien Dénervaud pour égaliser. Jusqu’à un modèle de centre de Delley pour une splendide tête décroisée de Golliard (2-2, 85e).

Le FC Bulle reste treizième de Promotion League.

Retrouvez le compte-rendu du match contre Breitenrain, la réaction des joueurs et de l’entraîneur sur notre site Internet jeudi matin.