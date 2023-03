Mathilde Gremaud est championne du monde

Mathilde Gremaud est insatiable. Une année après sa médaille d'or olympique, la freestyleuse du Ski-club La Berra s'est offert le titre mondial en slopestyle. Ce nouvel exploit tient à son excellent premier run crédité de 87,95 points. Soit 0,2 points de plus que la Canadienne Meghan Oldam suivi de la Norvégienne Johanne Killi.

En larmes dans l'aire d'arrivée, la Gruérienne a confié ses premiers mots au micro de la fédération internationale: «Je suis allé chercher ce titre qui me manquait. C'est fou de l'obtenir après ma pire semaine de ski de ma vie (n.d.l.r.: en raison des conditions venteuses dans le parc en Géorgie). C'était fatigant de devoir monter, descendre et remonter pour pouvoir poser un run. Au bout d'un moment, j'ai dis stop. J'ai décidé d'arrêter de réfléchir et j'ai gardé toute mon énergie pour réussir à aller chercher cette médaille.»

Déjà pleinement réussis, les Mondiaux de Mathilde Gremaud ne sont pas terminés puisqu'elle participera encore à l'épreuve du Big air. Les qualifications auront lieu vendredi et l'éventuelle finale dimanche. QD

Retour sur l'exploit de Mathilde Gremaud à lire dans La Gruyère de jeudi.